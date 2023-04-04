【粵港搜房】廣州新盤會所「神還原」日式庭院 真櫻花、池中茶室如置身日本

粵港搜房

部分人置業時希望遠離煩囂，但又不想其居所過於遠離市區，位於廣州的合景臻頤府靠山而建，環境清幽，但距離天河CBD不遠。項目會所亦相當有驚喜，由小林政彥等日本庭院設計大師等設計，注入東方禪意元素，其中以池中茶室最為矚目，茶室旁有櫻花襯托，仿如日式庭院，瀰漫滿滿詩意，給予人一種平靜的感覺。