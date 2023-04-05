【2分鐘睇樓團】住近海灘兼享外國風情？赤柱罕有連花園複式戶 叫價4550萬元

2分鐘睇樓團

赤柱位置臨海，而且充滿外國風情。是次參觀區內主要屋苑旭逸居一個地下連花園自製複式放盤，業主將上下單位打通後，實用面積合共1,710平方呎。由原先兩個3房1套單位，改為現時4房3套。大廳及主人套房各外連花園，面積合共781平方呎，現時叫價4,550萬元，連兩個車位，對上成交於2019年所錄，成交價約4,480多萬元，所以叫價非常接近市場成交價。