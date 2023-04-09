病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3389882
×
直播中
病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3389882
10:00 2023/04/09
×
病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
【湊得輕鬆啲】急性腸胃炎常見病原體 醫生：輪狀病毒專攻5歲以下嬰幼兒
病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
2:43
10:00 2023/04/09
3:23
10:00 2023/04/02
1:09
10:00 2023/03/26
3:35
10:00 2023/03/19
3:41
10:00 2023/03/12
3:56
10:00 2023/03/05
3:05
10:00 2023/02/26
1:10
10:00 2023/02/19
3:56
10:00 2023/02/12
3:13
10:00 2023/02/05
1:03
10:00 2023/01/29
4:27
10:00 2023/01/22
3:00
10:00 2023/01/15
4:10
10:00 2023/01/08
2:53
10:00 2023/01/01
1:10
10:00 2022/12/25
3:17
10:00 2022/12/18
3:45
10:00 2022/12/11
2:52
10:00 2022/12/04
1:23
10:00 2022/11/27