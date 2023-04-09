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【輪狀病毒】急性腸胃炎常見病原體　醫生：輪狀病毒專攻5歲以下嬰幼兒

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3389882

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【輪狀病毒】急性腸胃炎常見病原體　醫生：輪狀病毒專攻5歲以下嬰幼兒

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。
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