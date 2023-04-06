OpenAI 推出的AI聊天機器人 ChatGPT 爆紅，用途十分廣泛，還能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話般。今集「理財要貼地」跟大家實測用
ChatGPT設計自動交易系統、取得投資建議，以及對入門級投資書籍有甚麼建議。
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OpenAI 推出的AI聊天機器人 ChatGPT 爆紅，用途十分廣泛，還能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話般。今集「理財要貼地」跟大家實測用
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今日 18:00
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OpenAI 推出的AI聊天機器人 ChatGPT 爆紅，用途十分廣泛，還能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話般。今集「理財要貼地」跟大家實測用
【理財要貼地】投資理財都可以用ChatGPT？實測用ChatGPT設計自動交易系統、攞投資建議
OpenAI 推出的AI聊天機器人 ChatGPT 爆紅，用途十分廣泛，還能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話般。今集「理財要貼地」跟大家實測用
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18:00 2023/03/31
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