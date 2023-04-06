【理財要貼地】投資理財都可以用ChatGPT？實測用ChatGPT設計自動交易系統、攞投資建議

理財要貼地

OpenAI 推出的AI聊天機器人 ChatGPT 爆紅，用途十分廣泛，還能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話般。今集「理財要貼地」跟大家實測用

ChatGPT設計自動交易系統、取得投資建議，以及對入門級投資書籍有甚麼建議。