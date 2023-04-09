影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
iM會客室
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
粵港搜房
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
靚太安樂窩
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
iM會客室
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
粵港搜房
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
靚太安樂窩
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
理財最前線
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
想北上消費，又不想開內地銀行戶口？用八達通APP開通銀聯二維碼付款功能，全國消費暢通無阻，即睇以下步驟，記得要用八達通APP，而非實體八達通卡。
電子消費券
消費資訊
電子支付
著數優惠
手機Apps
八達通
理財最前線
今日
09:00
詳情
×
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
想北上消費，又不想開內地銀行戶口？用八達通APP開通銀聯二維碼付款功能，全國消費暢通無阻，即睇以下步驟，記得要用八達通APP，而非實體八達通卡。
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
1:07
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
理財最前線
今日
09:00
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
1:29
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
理財最前線
09:00
2023/04/02
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
1:38
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
理財最前線
12:00
2023/03/26
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}