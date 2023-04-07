大元街市早於1980年與大元邨一併落成，為大埔區內第一個屋邨街市，現時由領展持有及管理。大元街市在2022年完成第二次翻新，並且正式重新投入服務，經過重新規劃商舖劃位，變革舊街市「濕漉漉」的形象，街市除了設有停車場，亦有美食廣場。與此同時，為推廣電子消費換領活動，由即日至4月30日，領展於旗下15個街市與港人熱愛品牌富豪雪糕首度聯乘舉辦「食咗『鮮』講」活動。
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大元街市早於1980年與大元邨一併落成，為大埔區內第一個屋邨街市，現時由領展持有及管理。大元街市在2022年完成第二次翻新，並且正式重新投入服務，經過重新規劃商舖劃位，變革舊街市「濕漉漉」的形象，街市除了設有停車場，亦有美食廣場。與此同時，為推廣電子消費換領活動，由即日至4月30日，領展於旗下15個街市與港人熱愛品牌富豪雪糕首度聯乘舉辦「食咗『鮮』講」活動。
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【地區‧人‧情】大元街市全新形象 領展「食咗『鮮』講」推廣「走塑」及惜食文化
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