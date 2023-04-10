【地產站Weekly Talk】海外樓盤查詢量按年大升 疫後邊個地方物業值得投資？

地產站Weekly Talk

全球各地可謂已復常，疫後海外物業投資趨勢是怎樣？現時入市海外物業，又有什麼好選擇？另外，地監局去年接獲273宗投訴，當中涉海外物業的投訴按年增約2倍，那購買海外一手樓花時，有什麼注意事項？今集請到中原（海外）營業董事許大衛，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒