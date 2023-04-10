麥理治徑終點處除了連接屯門市區之外，更有一間鄉師自然學校，沿着另一條山路往上走百多級樓梯，便見到充滿歷史感的校園，正是以大自然為教育理念的私立小學。校長葉頌昇創校16年來，大力推行自然體驗課程，直言小朋友玩得開心，學習得快樂才能真正享受童年生活。
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麥理治徑終點處除了連接屯門市區之外，更有一間鄉師自然學校，沿着另一條山路往上走百多級樓梯，便見到充滿歷史感的校園，正是以大自然為教育理念的私立小學。校長葉頌昇創校16年來，大力推行自然體驗課程，直言小朋友玩得開心，學習得快樂才能真正享受童年生活。
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麥理治徑終點處除了連接屯門市區之外，更有一間鄉師自然學校，沿着另一條山路往上走百多級樓梯，便見到充滿歷史感的校園，正是以大自然為教育理念的私立小學。校長葉頌昇創校16年來，大力推行自然體驗課程，直言小朋友玩得開心，學習得快樂才能真正享受童年生活。
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年 海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多
麥理治徑終點處除了連接屯門市區之外，更有一間鄉師自然學校，沿着另一條山路往上走百多級樓梯，便見到充滿歷史感的校園，正是以大自然為教育理念的私立小學。校長葉頌昇創校16年來，大力推行自然體驗課程，直言小朋友玩得開心，學習得快樂才能真正享受童年生活。
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