「患上卵巢癌的第5個月，公司因為財政問題倒閉，我亦失業！」現年55歲的Edith於2020年她確診患上卵巢癌，翌年公司因疫情下，生意不景而結束營業，自己亦慘接「大信封」。面臨中年「雙失」，她卻沒有一蹶不振，取而代之的是，用心態改變劣況，成功「逆轉勝」。當初單純將腫瘤切除，而沒有進行任何化療的她，經過2年多休養，身體已漸見康復。
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「患上卵巢癌的第5個月，公司因為財政問題倒閉，我亦失業！」現年55歲的Edith於2020年她確診患上卵巢癌，翌年公司因疫情下，生意不景而結束營業，自己亦慘接「大信封」。面臨中年「雙失」，她卻沒有一蹶不振，取而代之的是，用心態改變劣況，成功「逆轉勝」。當初單純將腫瘤切除，而沒有進行任何化療的她，經過2年多休養，身體已漸見康復。
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今日 10:00
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「患上卵巢癌的第5個月，公司因為財政問題倒閉，我亦失業！」現年55歲的Edith於2020年她確診患上卵巢癌，翌年公司因疫情下，生意不景而結束營業，自己亦慘接「大信封」。面臨中年「雙失」，她卻沒有一蹶不振，取而代之的是，用心態改變劣況，成功「逆轉勝」。當初單純將腫瘤切除，而沒有進行任何化療的她，經過2年多休養，身體已漸見康復。
【活得健康啲】疫下確診卵巢癌兼失業 硬淨港女拒化療2年半奇蹟好轉
「患上卵巢癌的第5個月，公司因為財政問題倒閉，我亦失業！」現年55歲的Edith於2020年她確診患上卵巢癌，翌年公司因疫情下，生意不景而結束營業，自己亦慘接「大信封」。面臨中年「雙失」，她卻沒有一蹶不振，取而代之的是，用心態改變劣況，成功「逆轉勝」。當初單純將腫瘤切除，而沒有進行任何化療的她，經過2年多休養，身體已漸見康復。
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