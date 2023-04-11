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【ET投資學人】第四集：分析股票平貴的指標三：市盈增長率（PEG）

衡量股票平與貴時，怎用市盈增長率計算估值？市盈增長率比市盈率有何優勝之處？有甚麼因素會影響市盈增長率的準確度？

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ET投資學人
今日 13:30
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【ET投資學人】第四集：分析股票平貴的指標三：市盈增長率（PEG）

衡量股票平與貴時，怎用市盈增長率計算估值？市盈增長率比市盈率有何優勝之處？有甚麼因素會影響市盈增長率的準確度？

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