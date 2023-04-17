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【童學園】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

提到「花式跳繩」，許多人大抵有印象運動員人繩合一，雙腳如裝上摩打跳得相當快，或展示神乎奇技的花式技術，不過，回到約廿年前，花式跳繩並不普及。文家駒在中一時期參加花式跳繩興趣班，結果他一頭栽進花式跳繩世界，將興趣化為人生目標，奪得三次世界冠軍，創業開辦學校，出力推廣此運動。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3457083?r=cpsdlc

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【童學園】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

提到「花式跳繩」，許多人大抵有印象運動員人繩合一，雙腳如裝上摩打跳得相當快，或展示神乎奇技的花式技術，不過，回到約廿年前，花式跳繩並不普及。文家駒在中一時期參加花式跳繩興趣班，結果他一頭栽進花式跳繩世界，將興趣化為人生目標，奪得三次世界冠軍，創業開辦學校，出力推廣此運動。

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