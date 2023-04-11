將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

美國近期經濟數據疲弱，市場聚焦本周二出爐的美國3月CPI數據，以及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。最新利率期貨顯示，聯儲局5月加息0.25厘的概率升至近7成，通脹數據公布在即大市怎走？內地官媒周一批評ChatGPT概念板塊已經存有泡沫，市盈率已高達136倍。周四長假期前夕，齊推AI產品的阿里巴巴 （09988） 及商湯 （00020） 分別彈逾2%，消息怎影響有關概念股走勢？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻後市走勢。

概念 市盈率 加息 板塊 美國聯儲局 利率期貨 美國 通脹 CPI 商湯－W（00020）
開市追揸沽
今日 08:40
詳情
×

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

美國近期經濟數據疲弱，市場聚焦本周二出爐的美國3月CPI數據，以及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。最新利率期貨顯示，聯儲局5月加息0.25厘的概率升至近7成，通脹數據公布在即大市怎走？內地官媒周一批評ChatGPT概念板塊已經存有泡沫，市盈率已高達136倍。周四長假期前夕，齊推AI產品的阿里巴巴 （09988） 及商湯 （00020） 分別彈逾2%，消息怎影響有關概念股走勢？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻後市走勢。

播放中
55:41
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署
開市追揸沽
今日 08:40
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署
49:10
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀
開市追揸沽
08:40 2023/04/03
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀
45:57
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2023/03/27
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻
43:21
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？
開市追揸沽
08:40 2023/03/20
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？
51:39
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？
開市追揸沽
08:40 2023/03/13
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？
47:37
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？
開市追揸沽
08:40 2023/03/06
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？
58:21
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？
開市追揸沽
08:40 2023/02/27
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？
52:38
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？
開市追揸沽
08:40 2023/02/20
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？
51:57
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？
開市追揸沽
08:40 2023/02/13
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？
48:46
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？
開市追揸沽
08:40 2023/02/06
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？
46:31
【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略
開市追揸沽
08:40 2023/01/30
【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略
45:56
【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大
開市追揸沽
08:41 2023/01/16
【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大
56:07
【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息
開市追揸沽
08:40 2023/01/09
【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息
50:58
【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢
開市追揸沽
08:40 2023/01/03
【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢
44:32
【開市追揸沽】中央經濟工作會議怎解讀 騰訊再遭減持點部署
開市追揸沽
08:40 2022/12/19
【開市追揸沽】中央經濟工作會議怎解讀 騰訊再遭減持點部署
58:11
【開市追揸沽】港股強勢下站撲二萬？ 前瞻中央經濟工作會議
開市追揸沽
08:40 2022/12/12
【開市追揸沽】港股強勢下站撲二萬？ 前瞻中央經濟工作會議
56:10
【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署
開市追揸沽
08:40 2022/12/05
【開市追揸沽】內房獲離岸貸款可續追？ 比亞迪交付大躍升怎部署
64:16
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 澳門賭牌揭盅賭股前景點睇？
開市追揸沽
08:40 2022/11/28
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 澳門賭牌揭盅賭股前景點睇？
61:18
【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析
開市追揸沽
08:40 2022/11/21
【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析
70:41
【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署
開市追揸沽
08:40 2022/11/14
【開市追揸沽】恒指下站望幾點？ 科網股業績出爐怎部署