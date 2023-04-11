美國近期經濟數據疲弱，市場聚焦本周二出爐的美國3月CPI數據，以及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。最新利率期貨顯示，聯儲局5月加息0.25厘的概率升至近7成，通脹數據公布在即大市怎走？內地官媒周一批評ChatGPT概念板塊已經存有泡沫，市盈率已高達136倍。周四長假期前夕，齊推AI產品的阿里巴巴 （09988） 及商湯 （00020） 分別彈逾2%，消息怎影響有關概念股走勢？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻後市走勢。
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美國近期經濟數據疲弱，市場聚焦本周二出爐的美國3月CPI數據，以及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。最新利率期貨顯示，聯儲局5月加息0.25厘的概率升至近7成，通脹數據公布在即大市怎走？內地官媒周一批評ChatGPT概念板塊已經存有泡沫，市盈率已高達136倍。周四長假期前夕，齊推AI產品的阿里巴巴 （09988） 及商湯 （00020） 分別彈逾2%，消息怎影響有關概念股走勢？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你前瞻後市走勢。
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【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署
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