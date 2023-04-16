視后江美儀在《萬千星輝頒獎典禮2022》中憑台慶劇《下流上車族》的莫雯慧一角勇奪最佳女主角寶座後，首套演出的劇集《隱形戰隊》現正熱播。
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視后江美儀在《萬千星輝頒獎典禮2022》中憑台慶劇《下流上車族》的莫雯慧一角勇奪最佳女主角寶座後，首套演出的劇集《隱形戰隊》現正熱播。
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【TOPick柴犬追星】江美儀無悔曾入亞視 不為「升呢」視后而驕傲自滿：未來的路最重要
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