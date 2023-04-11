中國經濟活動分階段由谷底回升，房地產市場最壞時間已過？中國物價指數仍處低位攀升中，國際資金繼續流向中國市場避險？國內市場估值吸引，按年回報預期達15%至20%，盈利增長可反彈？中國市場哪類板塊最值博？《ET財智Talk》邀請普徠仕大中華區分銷業務總監梁慧君，由估值等經濟層面剖析中資股最佳入市時機。今晚8點見！
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中國經濟活動分階段由谷底回升，房地產市場最壞時間已過？中國物價指數仍處低位攀升中，國際資金繼續流向中國市場避險？國內市場估值吸引，按年回報預期達15%至20%，盈利增長可反彈？中國市場哪類板塊最值博？《ET財智Talk》邀請普徠仕大中華區分銷業務總監梁慧君，由估值等經濟層面剖析中資股最佳入市時機。今晚8點見！
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【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 今晚8點見
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