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【ET開市直擊】AI概念股短期冇運行？ 盤點五一黃金周概念股

網信辦周二發意見稿，要求生成式AI需於提供服務前申報安全評估，AI概念股應聲下挫，百度 （09888） 跌逾5%，是表現最差藍籌；剛推出AI大模型的商湯 （00020） 曾升11%，收市轉跌不足1%，AI概念股短期或需捱沽？復活節長假期後，即將迎來五一黃金周，攜程 （09961） 發布五一假日旅遊前瞻報告，指內地出境遊預訂同比增長18倍，哪些受惠股值得留意？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點焦點股。

攜程集團－S（09961） 受惠股 概念 阿里巴巴－SW（09988） 商湯－W（00020） 百度集團—SW（09888） 人工智能 恒生指數 港股 美股
ET開市直擊
今日 08:40
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【ET開市直擊】AI概念股短期冇運行？ 盤點五一黃金周概念股

網信辦周二發意見稿，要求生成式AI需於提供服務前申報安全評估，AI概念股應聲下挫，百度 （09888） 跌逾5%，是表現最差藍籌；剛推出AI大模型的商湯 （00020） 曾升11%，收市轉跌不足1%，AI概念股短期或需捱沽？復活節長假期後，即將迎來五一黃金周，攜程 （09961） 發布五一假日旅遊前瞻報告，指內地出境遊預訂同比增長18倍，哪些受惠股值得留意？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點焦點股。

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【ET開市直擊】AI概念股短期冇運行？ 盤點五一黃金周概念股
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