美國3月CPI按年升5%，升幅低過預期；核心CPI按年升5.6%，仍維持高企，通脹數據怎解讀？聯儲局5月會否再加息？另外，聯儲局會議紀錄顯示，官員同意繼續加息，並預料銀行業危機或令美國經濟溫和衰退，美股3大指數低收，後市該如何操作？持有騰訊 （00700） 約27%股權，Naspers子公司Prosus本周會將9,600萬股騰訊存入CCASS，市場憂慮騰訊再被減持，騰訊周三挫逾5%，減持陰霾未散投資者應怎部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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美國3月CPI按年升5%，升幅低過預期；核心CPI按年升5.6%，仍維持高企，通脹數據怎解讀？聯儲局5月會否再加息？另外，聯儲局會議紀錄顯示，官員同意繼續加息，並預料銀行業危機或令美國經濟溫和衰退，美股3大指數低收，後市該如何操作？持有騰訊 （00700） 約27%股權，Naspers子公司Prosus本周會將9,600萬股騰訊存入CCASS，市場憂慮騰訊再被減持，騰訊周三挫逾5%，減持陰霾未散投資者應怎部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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【ET開市直擊】美國通脹數據拆解 減持陰霾騰訊短中長綫策略
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