銀屑病，又稱「牛皮癬」，是一種常見的慢性皮膚病。不過，銀屑病除了影響皮膚外觀，更可引發多種共病，令人相當困擾。TOPick請來皮膚科專科醫生陳湧，拆解銀屑病的誘發因素及最新治療方法。
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銀屑病，又稱「牛皮癬」，是一種常見的慢性皮膚病。不過，銀屑病除了影響皮膚外觀，更可引發多種共病，令人相當困擾。TOPick請來皮膚科專科醫生陳湧，拆解銀屑病的誘發因素及最新治療方法。
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【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚 醫生拆解3大共病及最新治療方法
銀屑病，又稱「牛皮癬」，是一種常見的慢性皮膚病。不過，銀屑病除了影響皮膚外觀，更可引發多種共病，令人相當困擾。TOPick請來皮膚科專科醫生陳湧，拆解銀屑病的誘發因素及最新治療方法。
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