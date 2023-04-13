【理財要貼地】危疾保險點樣揀？8大保險公司比較 星期五晚六點 準時收看

理財要貼地

患上危疾，除了手術及住院開支外，或多或少影響自己及家人既日常生活。而危疾保險提供的現金賠償，還可以自由運用係醫療或者生活開銷上，令你無後顧之憂安心養病。但購買危疾保險有甚麼要注意？幫大家比較8大保險公司，助大家選出適合自己的儲蓄危疾保險。