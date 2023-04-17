不少女性都有月經週期不準的困擾，若經常延遲來經達數月，就要關注是否存在「卵巢多囊症」（同「多囊卵巢症」）問題。婦產科專科醫生陳億仕接受TOPick訪問，拆解此病可引致更多健康風險。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3502662
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不少女性都有月經週期不準的困擾，若經常延遲來經達數月，就要關注是否存在「卵巢多囊症」（同「多囊卵巢症」）問題。婦產科專科醫生陳億仕接受TOPick訪問，拆解此病可引致更多健康風險。
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不少女性都有月經週期不準的困擾，若經常延遲來經達數月，就要關注是否存在「卵巢多囊症」（同「多囊卵巢症」）問題。婦產科專科醫生陳億仕接受TOPick訪問，拆解此病可引致更多健康風險。
【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌 醫生拆解治療方案減低癌變風險
不少女性都有月經週期不準的困擾，若經常延遲來經達數月，就要關注是否存在「卵巢多囊症」（同「多囊卵巢症」）問題。婦產科專科醫生陳億仕接受TOPick訪問，拆解此病可引致更多健康風險。
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