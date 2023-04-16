TVB家庭小品劇集《BB來了》於2018年播出時，引起全港爸媽共鳴，貼地寫實道出新手爸媽的苦與樂，可愛BB允豬又相當吸晴。當時劇組找了8個BB飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，其中飾演初生允豬的陳映墁（Sherman）經已4歲半，能歌擅舞自學K-pop，夢想成為BLACKPINK一員！
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TVB家庭小品劇集《BB來了》於2018年播出時，引起全港爸媽共鳴，貼地寫實道出新手爸媽的苦與樂，可愛BB允豬又相當吸晴。當時劇組找了8個BB飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，其中飾演初生允豬的陳映墁（Sherman）經已4歲半，能歌擅舞自學K-pop，夢想成為BLACKPINK一員！
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TVB家庭小品劇集《BB來了》於2018年播出時，引起全港爸媽共鳴，貼地寫實道出新手爸媽的苦與樂，可愛BB允豬又相當吸晴。當時劇組找了8個BB飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，其中飾演初生允豬的陳映墁（Sherman）經已4歲半，能歌擅舞自學K-pop，夢想成為BLACKPINK一員！
【湊得輕鬆啲】《BB來了》初生允豬能歌擅舞 自學K-pop目標做BLACKPINK師妹
TVB家庭小品劇集《BB來了》於2018年播出時，引起全港爸媽共鳴，貼地寫實道出新手爸媽的苦與樂，可愛BB允豬又相當吸晴。當時劇組找了8個BB飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，其中飾演初生允豬的陳映墁（Sherman）經已4歲半，能歌擅舞自學K-pop，夢想成為BLACKPINK一員！
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