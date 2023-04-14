由新地 (00016) 發展的大埔白石角University Hill，日前開放無改動示範單位予傳媒參觀，以漾景閣第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406平方呎，2房 (開放式廚房) 間隔。全屋以木系及白色為主，部分組件以亮面設計，柔和之餘亦不失時尚。此外，兩房分布於客廳兩旁，與廳同向之餘，亦省卻走廊位，令室內空間更實用。
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由新地 (00016) 發展的大埔白石角University Hill，日前開放無改動示範單位予傳媒參觀，以漾景閣第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406平方呎，2房 (開放式廚房) 間隔。全屋以木系及白色為主，部分組件以亮面設計，柔和之餘亦不失時尚。此外，兩房分布於客廳兩旁，與廳同向之餘，亦省卻走廊位，令室內空間更實用。
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【示範單位】University Hill兩房示位曝光 全屋不設走廊位地方實用見使
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