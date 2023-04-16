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消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏

新一期消費券派發了，由於今日撞正交通津貼發放日，若用八達通領消費券，市民拍卡會先領取交通津貼，再拍卡才會領取消費券。擔心拎唔足$3000？教你一招check實唔會漏﹗

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消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏

新一期消費券派發了，由於今日撞正交通津貼發放日，若用八達通領消費券，市民拍卡會先領取交通津貼，再拍卡才會領取消費券。擔心拎唔足$3000？教你一招check實唔會漏﹗

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