【粵港搜房】University Hill兩房示範單位曝光 全屋不設走廊位地方實用見使

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新地（00016）發展的大埔白石角University Hill，開放了主打2房戶型示範單位供大家參觀，單位省略走廊位，空間方正實用，設多功能儲物櫃，收納空間充足。示範單位以漾景閣第2座9樓B5室為藍本，無間隔改動，實用面積406平方呎，連22平方呎露台，屬2房間隔連開放式廚房。