將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【新盤全面睇】啟德天瀧擁無遮擋維港海景 臨海生活多姿多彩

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，將於月內推出大單位招標，成為PARK PENINSULA第2個望維港景的項目。項目由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型設有1房、3房、4房及特色戶，實用面積351至1942平方呎，項目主打大單位，有約7成屬於3房及4房，預計2024年9月30日落成入伙。

一手市場 香港物業 發展商 天瀧 PARK PENINSULA 帝國集團 啟德 新世界 中國海外 會德豐地產
新盤全面睇
今日 09:00
詳情
×

【新盤全面睇】啟德天瀧擁無遮擋維港海景 臨海生活多姿多彩

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，將於月內推出大單位招標，成為PARK PENINSULA第2個望維港景的項目。項目由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型設有1房、3房、4房及特色戶，實用面積351至1942平方呎，項目主打大單位，有約7成屬於3房及4房，預計2024年9月30日落成入伙。

播放中
4:54
【新盤全面睇】啟德天瀧擁無遮擋維港海景 臨海生活多姿多彩
新盤全面睇
今日 09:00
【新盤全面睇】啟德天瀧擁無遮擋維港海景 臨海生活多姿多彩
2:15
【新盤全面睇】啟德新盤戰一觸即發 5盤涉逾3500伙齊起動
新盤全面睇
09:00 2023/04/10
【新盤全面睇】啟德新盤戰一觸即發 5盤涉逾3500伙齊起動
1:49
【新盤全面睇】復活節長假期睇樓順道行商場 影相打卡一Take過
新盤全面睇
09:00 2023/04/03
【新盤全面睇】復活節長假期睇樓順道行商場 影相打卡一Take過
1:45
【新盤全面睇】新盤第二季連環出擊 啟德項目再成焦點
新盤全面睇
09:00 2023/03/27
【新盤全面睇】新盤第二季連環出擊 啟德項目再成焦點
4:10
【新盤全面睇】市區港鐡上蓋物業罕有 何文田瑜一集交通、校網、一流配套於一身
新盤全面睇
09:00 2023/03/20
【新盤全面睇】市區港鐡上蓋物業罕有 何文田瑜一集交通、校網、一流配套於一身
3:22
【新盤全面睇】海茵莊園會所水晶三角鋼琴 中央旋轉樓梯 盡顯古典英式貴族氣派
新盤全面睇
09:17 2023/03/13
【新盤全面睇】海茵莊園會所水晶三角鋼琴 中央旋轉樓梯 盡顯古典英式貴族氣派
3:55
【新盤全面睇】觀塘Bal Residence區內罕有細戶吸上車客 時尚、文青消閒共冶一爐
新盤全面睇
09:00 2023/03/06
【新盤全面睇】觀塘Bal Residence區內罕有細戶吸上車客 時尚、文青消閒共冶一爐
5:09
【新盤全面睇】NOVO LAND 2B期佔盡北都區優勢 自設商場生活所需一應俱全
新盤全面睇
09:00 2023/02/27
【新盤全面睇】NOVO LAND 2B期佔盡北都區優勢 自設商場生活所需一應俱全
4:27
【新盤全面睇】KOKO ROSSO鄰近港鐵及東九交通樞紐 集各類商場 生活配套齊備
新盤全面睇
09:00 2023/02/20
【新盤全面睇】KOKO ROSSO鄰近港鐵及東九交通樞紐 集各類商場 生活配套齊備
2:04
【新盤全面睇】睿峰會所開箱 玩樂設施齊全動靜皆宜
新盤全面睇
09:00 2023/02/13
【新盤全面睇】睿峰會所開箱 玩樂設施齊全動靜皆宜
4:44
【新盤全面睇】凱玥戶戶向南 背山面海 車位比例足 勢成南區新晉
新盤全面睇
09:00 2023/02/06
【新盤全面睇】凱玥戶戶向南 背山面海 車位比例足 勢成南區新晉
3:01
【新盤全面睇】大嶼山成發展重點之一 小蠔灣有咩配套同規劃？
新盤全面睇
09:00 2023/01/30
【新盤全面睇】大嶼山成發展重點之一 小蠔灣有咩配套同規劃？
1:50
【新盤全面睇】新界區1.7萬伙一手供應 北都涉11盤最重貨
新盤全面睇
09:00 2023/01/23
【新盤全面睇】新界區1.7萬伙一手供應 北都涉11盤最重貨
1:42
【新盤全面睇】港島新盤排隊登場 黃竹坑港島南岸成焦點
新盤全面睇
09:00 2023/01/16
【新盤全面睇】港島新盤排隊登場 黃竹坑港島南岸成焦點
1:43
【新盤全面睇】九龍區成一手供應庫 啟德10盤排隊登場
新盤全面睇
09:00 2023/01/09
【新盤全面睇】九龍區成一手供應庫 啟德10盤排隊登場
1:29
【新盤全面睇】港鐵項目成焦點 1.2萬伙排隊登場
新盤全面睇
09:00 2023/01/02
【新盤全面睇】港鐵項目成焦點 1.2萬伙排隊登場
1:28
【新盤全面睇】新盤長假期積極推盤 睇樓兼行商場打卡
新盤全面睇
08:30 2022/12/26
【新盤全面睇】新盤長假期積極推盤 睇樓兼行商場打卡
1:39
【新盤全面睇】南區凱玥最新航拍 一片睇晒周邊環境及景觀
新盤全面睇
09:00 2022/12/19
【新盤全面睇】南區凱玥最新航拍 一片睇晒周邊環境及景觀
1:16
【新盤全面睇】聖誕長假期將至 新盤齊推優惠吸客
新盤全面睇
09:00 2022/12/12
【新盤全面睇】聖誕長假期將至 新盤齊推優惠吸客
0:59
【新盤全面睇】油塘朗譽最新航拍 一片睇晒周邊環境及景觀
新盤全面睇
08:00 2022/12/05
【新盤全面睇】油塘朗譽最新航拍 一片睇晒周邊環境及景觀