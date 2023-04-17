恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，將於月內推出大單位招標，成為PARK PENINSULA第2個望維港景的項目。項目由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型設有1房、3房、4房及特色戶，實用面積351至1942平方呎，項目主打大單位，有約7成屬於3房及4房，預計2024年9月30日落成入伙。
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恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，將於月內推出大單位招標，成為PARK PENINSULA第2個望維港景的項目。項目由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型設有1房、3房、4房及特色戶，實用面積351至1942平方呎，項目主打大單位，有約7成屬於3房及4房，預計2024年9月30日落成入伙。
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【新盤全面睇】啟德天瀧擁無遮擋維港海景 臨海生活多姿多彩
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