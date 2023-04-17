【地產站Weekly Talk】差餉租值升配合經濟復甦 如有偏差業主可如何上訴？

地產站Weekly Talk

踏入新財政年度，2023/24財政年度差餉重估結果如何？展望2024/25年度，差餉租值走勢又會如何？另外，如差餉繳納人對估值不滿，可以如何提出上訴？今集請到世邦魏理仕香港估值及諮詢部資深董事林凌，與我們分享她的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：樊志恒

剪接：羅志聰