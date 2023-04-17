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【地產站Weekly Talk】差餉租值升配合經濟復甦 如有偏差業主可如何上訴？

踏入新財政年度，2023/24財政年度差餉重估結果如何？展望2024/25年度，差餉租值走勢又會如何？另外，如差餉繳納人對估值不滿，可以如何提出上訴？今集請到世邦魏理仕香港估值及諮詢部資深董事林凌，與我們分享她的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：樊志恒

剪接：羅志聰

地產站Weekly Talk
今日 03:00
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【地產站Weekly Talk】差餉租值升配合經濟復甦 如有偏差業主可如何上訴？

踏入新財政年度，2023/24財政年度差餉重估結果如何？展望2024/25年度，差餉租值走勢又會如何？另外，如差餉繳納人對估值不滿，可以如何提出上訴？今集請到世邦魏理仕香港估值及諮詢部資深董事林凌，與我們分享她的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：樊志恒

剪接：羅志聰

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【地產站Weekly Talk】差餉租值升配合經濟復甦 如有偏差業主可如何上訴？
地產站Weekly Talk
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4:58
【地產站Weekly Talk】海外樓盤查詢量按年大升 疫後邊個地方物業值得投資？
地產站Weekly Talk
10:00 2023/04/10
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4:23
【地產站Weekly Talk】凶宅有價有市 星之谷莊錦輝教路按揭申請注意事項
地產站Weekly Talk
10:00 2023/04/03
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5:00
【地產站Weekly Talk】外圍危機削樓市信心？ 王震宇教路用家、投資者判斷市場方向
地產站Weekly Talk
03:00 2023/03/27
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【地產站Weekly Talk】矽谷銀行爆煲後美國暫緩加息？ 資深投資者林一鳴教路投資貼士
地產站Weekly Talk
03:00 2023/03/20
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【地產站Weekly Talk】中港通關帶動商舖睇樓活動 世邦魏理仕：舖租全年升約1成
地產站Weekly Talk
06:00 2023/03/13
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【地產站Weekly Talk】下財年賣地表有咩焦點？ 測量師陳超國：發展商仍保守料地價續低迷
地產站Weekly Talk
10:00 2023/03/06
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【地產站Weekly Talk】新一份《財政預算案》無驚喜？ 萊坊王兆麒：放寬稅階對樓市效益細
地產站Weekly Talk
03:00 2023/02/27
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【地產站Weekly Talk】地建會梁志堅：樓市辣招名存實亡 籲新財案「撤辣」
地產站Weekly Talk
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地產站Weekly Talk
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地產站Weekly Talk
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10:00 2023/01/30
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地產站Weekly Talk
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03:00 2023/01/16
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地產站Weekly Talk
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