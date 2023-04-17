「終於唔使陪跑，我衝線喇！」，於昨晚（4月16日）的「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎禮上，首度奪得影后寶座的鄭秀文（Sammi）於台上興奮高呼，說得獎感言更一度淚崩！
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「終於唔使陪跑，我衝線喇！」，於昨晚（4月16日）的「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎禮上，首度奪得影后寶座的鄭秀文（Sammi）於台上興奮高呼，說得獎感言更一度淚崩！
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今日 16:13
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「終於唔使陪跑，我衝線喇！」，於昨晚（4月16日）的「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎禮上，首度奪得影后寶座的鄭秀文（Sammi）於台上興奮高呼，說得獎感言更一度淚崩！
【金像獎2023】Sammi封金像影后感激許志安扶持 鄭秀文感慨擺脫歌手形象不易
「終於唔使陪跑，我衝線喇！」，於昨晚（4月16日）的「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎禮上，首度奪得影后寶座的鄭秀文（Sammi）於台上興奮高呼，說得獎感言更一度淚崩！
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