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【財經Hot Talk】消委會批綠色按揭著數不明顯 哪間最多回贈1.2萬元？

綠色金融愈來愈受重視，消委會最新調查指出，至少10家香港銀行推出「綠色按揭」，不過即使銀行高調宣傳，消委會分析綠色按揭與傳統按揭計劃相比，優惠不算明顯。不過，綠色按揭現金回贈條款往往較清晰，部分更可以回贈逾1萬元。

現金回贈 綠色金融 消委會
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今日 17:30
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【財經Hot Talk】消委會批綠色按揭著數不明顯 哪間最多回贈1.2萬元？

綠色金融愈來愈受重視，消委會最新調查指出，至少10家香港銀行推出「綠色按揭」，不過即使銀行高調宣傳，消委會分析綠色按揭與傳統按揭計劃相比，優惠不算明顯。不過，綠色按揭現金回贈條款往往較清晰，部分更可以回贈逾1萬元。

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【財經Hot Talk】消委會批綠色按揭著數不明顯 哪間最多回贈1.2萬元？
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