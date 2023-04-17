香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在昨晚（4月16日）圓滿結束，劉青雲憑《神探大戰》出色表現，勇奪金像影帝！
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今日 17:50
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香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在昨晚（4月16日）圓滿結束，劉青雲憑《神探大戰》出色表現，勇奪金像影帝！
【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝 感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴
香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」在昨晚（4月16日）圓滿結束，劉青雲憑《神探大戰》出色表現，勇奪金像影帝！
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