市場普遍預期美國聯儲局加息周期快將完結，美元指數由去年９月創20年高位突破114後回落，今年美元走勢會否持續偏淡？歐元及英鎊等非美貨幣，哪些可被看高一綫？入市位該如何釐定？商品貨幣值博率又如何？黃金曾於低位升至2020美元水平，近日高位回調，未來走勢將如何？有何買賣策略建議？《ET財智Talk》邀請亨達集團助理總經理羅明立為你逐一拆解。
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市場普遍預期美國聯儲局加息周期快將完結，美元指數由去年９月創20年高位突破114後回落，今年美元走勢會否持續偏淡？歐元及英鎊等非美貨幣，哪些可被看高一綫？入市位該如何釐定？商品貨幣值博率又如何？黃金曾於低位升至2020美元水平，近日高位回調，未來走勢將如何？有何買賣策略建議？《ET財智Talk》邀請亨達集團助理總經理羅明立為你逐一拆解。
19:45 2023/04/17
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【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略
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