公屋一般只有單邊採光！設計師Christin Lee為屯門安定邨300呎舊公屋翻新，雖然廚廁原位保留，但擴大了可用空間。當中，開放式廚房更打通了屋內視野，配合並排設計的兩房間隔與電視櫃位，即使全屋只有一部冷氣機，已能滿足一家三口需要。
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公屋一般只有單邊採光！設計師Christin Lee為屯門安定邨300呎舊公屋翻新，雖然廚廁原位保留，但擴大了可用空間。當中，開放式廚房更打通了屋內視野，配合並排設計的兩房間隔與電視櫃位，即使全屋只有一部冷氣機，已能滿足一家三口需要。
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【「你」想裝修】一家三口翻新舊公屋 安定邨2房改百葉門勁慳冷氣
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