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【2分鐘睇樓團】山頂加列山道La Hacienda氣勢顯赫 坐擁180度港島南海景

中西區向來有「全港最靚地段」的美譽，位於山頂加列山道27至33號的La Hacienda座落傳統豪宅區，氣勢顯赫。項目於1949年入伙，其中兩座分層住宅合共提供36個單位，物業亦設21幢洋房。今集《2分鐘睇樓團》帶大家參觀的是La Hacienda B座低層01室，一個3房1套的單位，單位的實用面積2,512平方呎，目前放售1.05億，呎價約41,800元。

二手市場 La Hacienda 中西區 豪宅 山頂
2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】山頂加列山道La Hacienda氣勢顯赫 坐擁180度港島南海景

中西區向來有「全港最靚地段」的美譽，位於山頂加列山道27至33號的La Hacienda座落傳統豪宅區，氣勢顯赫。項目於1949年入伙，其中兩座分層住宅合共提供36個單位，物業亦設21幢洋房。今集《2分鐘睇樓團》帶大家參觀的是La Hacienda B座低層01室，一個3房1套的單位，單位的實用面積2,512平方呎，目前放售1.05億，呎價約41,800元。

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2分鐘睇樓團
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