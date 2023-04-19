經歷3年疫情，今年五一勞動節是內地全面放開防疫措施後首個黃金檔期，早前已鬧出人手緊張的澳門酒店業，今次長假入住率勢爆滿，現在才想預訂五星級酒店，恐怕至少要花3000元以上？
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經歷3年疫情，今年五一勞動節是內地全面放開防疫措施後首個黃金檔期，早前已鬧出人手緊張的澳門酒店業，今次長假入住率勢爆滿，現在才想預訂五星級酒店，恐怕至少要花3000元以上？
17:30 2023/04/19
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【財經Hot Talk】五一假期想過澳門 五星級酒店入場價要3000元？
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