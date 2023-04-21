【理財要貼地】7大影片串流平台 特色、月費、試用期、離線儲存量比較 點揀最抵最啱你

理財要貼地

想煲劇消磨時間，這麽多個影片串流平台究竟如何選擇？今集【理財要貼地】比較7大影片串流平台，包括Apple TV+、Amazon Prime Video、Disney+、Hmvod、Hulu、HBO Go、Netflix，幫大家分析特色、月費、試用期、多人共用數量、離線儲存影片量，看看哪個最划算最適合你。