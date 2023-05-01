每月經痛並非正常現象，要多加留意，因有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，解答此病可引致的嚴重後果。
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每月經痛並非正常現象，要多加留意，因有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，解答此病可引致的嚴重後果。
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每月經痛並非正常現象，要多加留意，因有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，解答此病可引致的嚴重後果。
【TOPick診症室】原位經痛VS朱古力瘤 醫生揭子宮內膜異位3種病徵
每月經痛並非正常現象，要多加留意，因有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，解答此病可引致的嚴重後果。
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