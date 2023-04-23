【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

TOPick柴犬追星

黃嘉樂於TVB劇《法言人》首次孭重飛，劇中的富家子兼律師Will有如一隻沒有腳的小鳥，不過現實中的黃嘉樂卻是好老公、好「爸爸」，重視家庭觀念的他將工餘時間都花在太太Samantha和貓咪細佬身上，十分顧家。

全文：https://topick.hket.com/article/3508781/