黃嘉樂於TVB劇《法言人》首次孭重飛，劇中的富家子兼律師Will有如一隻沒有腳的小鳥，不過現實中的黃嘉樂卻是好老公、好「爸爸」，重視家庭觀念的他將工餘時間都花在太太Samantha和貓咪細佬身上，十分顧家。
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黃嘉樂於TVB劇《法言人》首次孭重飛，劇中的富家子兼律師Will有如一隻沒有腳的小鳥，不過現實中的黃嘉樂卻是好老公、好「爸爸」，重視家庭觀念的他將工餘時間都花在太太Samantha和貓咪細佬身上，十分顧家。
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【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂 三口之家伴彼此度重要時刻
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