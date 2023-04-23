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北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣

北上消費少不免要用電子錢包，港人若無內地銀行戶口，增值內地支付寶，以往可能要靠朋友或找換店。但上月開始，支付寶接受AlipayHK匯款至已認證回鄉證的內地支付寶帳戶，即睇如何輕鬆匯款!

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北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣

北上消費少不免要用電子錢包，港人若無內地銀行戶口，增值內地支付寶，以往可能要靠朋友或找換店。但上月開始，支付寶接受AlipayHK匯款至已認證回鄉證的內地支付寶帳戶，即睇如何輕鬆匯款!

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