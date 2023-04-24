位於元朗新田的惇裕學校是一間村校，沒有名校的光環，當世人都在吹捧名校的時候，一班有心人一直在村校中默默耕耘。惇裕學校多年來接收不少弱勢學生，他們大多來自破碎家庭，也有來自中港家庭，單非雙非的學生，很多小朋友從小缺乏愛，行為上有偏差，陳杏軒校長就聯同一班老師及村內的有心人營造有愛的校園，堅持家訪每個學生，了解他們所需，讓他們在愛中成長，陳校長說：「我經常跟同事商量，我們能不能夠在這小學6年，為小朋友創造美好的一刻。」
詳細內容：https://topick.hket.com/article/3507865
×
直播中
位於元朗新田的惇裕學校是一間村校，沒有名校的光環，當世人都在吹捧名校的時候，一班有心人一直在村校中默默耕耘。惇裕學校多年來接收不少弱勢學生，他們大多來自破碎家庭，也有來自中港家庭，單非雙非的學生，很多小朋友從小缺乏愛，行為上有偏差，陳杏軒校長就聯同一班老師及村內的有心人營造有愛的校園，堅持家訪每個學生，了解他們所需，讓他們在愛中成長，陳校長說：「我經常跟同事商量，我們能不能夠在這小學6年，為小朋友創造美好的一刻。」
詳細內容：https://topick.hket.com/article/3507865
今日 10:00
×
位於元朗新田的惇裕學校是一間村校，沒有名校的光環，當世人都在吹捧名校的時候，一班有心人一直在村校中默默耕耘。惇裕學校多年來接收不少弱勢學生，他們大多來自破碎家庭，也有來自中港家庭，單非雙非的學生，很多小朋友從小缺乏愛，行為上有偏差，陳杏軒校長就聯同一班老師及村內的有心人營造有愛的校園，堅持家訪每個學生，了解他們所需，讓他們在愛中成長，陳校長說：「我經常跟同事商量，我們能不能夠在這小學6年，為小朋友創造美好的一刻。」
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪 村校版「野人老師」做學生「Keyman」
位於元朗新田的惇裕學校是一間村校，沒有名校的光環，當世人都在吹捧名校的時候，一班有心人一直在村校中默默耕耘。惇裕學校多年來接收不少弱勢學生，他們大多來自破碎家庭，也有來自中港家庭，單非雙非的學生，很多小朋友從小缺乏愛，行為上有偏差，陳杏軒校長就聯同一班老師及村內的有心人營造有愛的校園，堅持家訪每個學生，了解他們所需，讓他們在愛中成長，陳校長說：「我經常跟同事商量，我們能不能夠在這小學6年，為小朋友創造美好的一刻。」
4:06
10:00 2023/04/17
3:54
10:00 2023/04/10
3:33
10:00 2023/04/03
3:25
10:00 2023/03/27
3:40
10:00 2023/03/20
2:45
10:00 2023/03/13
3:35
10:00 2023/03/06
3:49
10:00 2023/02/27
3:16
10:00 2023/02/20
4:29
10:00 2023/02/13
3:40
10:00 2023/02/06
3:37
10:00 2023/01/30
3:49
10:00 2023/01/23
1:15
10:00 2023/01/16
3:59
10:00 2023/01/09
3:34
10:00 2023/01/02
3:34
10:00 2022/12/26
3:44
10:00 2022/12/19
3:59
10:00 2022/12/12