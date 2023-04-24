【地產站Weekly Talk】復常後首個「五一黃金周」+ 消費券帶旺舖市？ 中原潘志明：後市隱憂較細

地產站Weekly Talk

本港將迎來復常後首個「五一黃金周」，而且首期消費券已經發放，這些利好因素對舖市的提振作用有多大？展望第2季商舖市場走勢如何？另外，下半年市場又有否存在隱憂？今集請到中原（工商舖）董事總經理潘志明，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒