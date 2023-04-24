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【ET投資學人】第六集：判斷市場方向的技術指標：移動平均綫

移動平均綫怎作為股價或指數的支持或阻力位參考？「牛熊分界綫」又該如何判斷？「黃金交叉」及「死亡交叉」反映甚麼市場訊號？

止蝕 買入 買入價 技術分析 指數
ET投資學人
今日 13:30
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【ET投資學人】第六集：判斷市場方向的技術指標：移動平均綫

移動平均綫怎作為股價或指數的支持或阻力位參考？「牛熊分界綫」又該如何判斷？「黃金交叉」及「死亡交叉」反映甚麼市場訊號？

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【ET投資學人】第五集：反映負債與盈利比重：淨債務/EBITDA 比率（Debt-to-EBITDA Ratio）
ET投資學人
13:30 2023/04/18
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【ET投資學人】第四集：分析股票平貴的指標三：市盈增長率（PEG）
ET投資學人
13:30 2023/04/11
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【ET投資學人】第三集：分析股票平貴的指標二：市帳率
ET投資學人
13:30 2023/04/04
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【ET投資學人】第二集：分析股票平貴的指標：市盈率
ET投資學人
13:30 2023/03/28
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【ET投資學人】第一集：發掘股票價值 預測股價走勢
ET投資學人
13:30 2023/03/21
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