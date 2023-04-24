【娛圈囍事】陳家樂連詩雅咀嘴4次放閃　星級賓客到賀場面熱鬧【多圖】

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陳家樂、連詩雅（Shiga）於今日（4月24日）正式結為夫婦，恭喜恭喜！二人在在眾多親友見證下完成婚禮，戴上頭紗的Shiga與陳家樂宣讀誓詞，家樂小心翼翼為Shiga戴上戒指，Shiga感動得眼濕濕，十分感人！

陳生、陳太一同於酒店內會見傳媒，開心分享新婚感受，二人在傳媒面前咀嘴達4次，不斷放閃！

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