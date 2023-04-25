港股近日無力升，恒指周一再跌115點，收報19,959點，見近一個月收市低位，恒指失守2萬關下站怎走？近日多名內地網民在社交平台發布快測陽性照片，聲稱第二次感染新型冠狀病毒。中疾控公布，上月14至20日新發現275宗本土重點關注新冠變異株。近日，三葉草 （02197） 、康希諾 （06185） 及君實 （01877） 等疫苗概念股逆市造好，內地疫情擬再起，醫療生科股繼續看高一綫？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你捕捉大市焦點。
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港股近日無力升，恒指周一再跌115點，收報19,959點，見近一個月收市低位，恒指失守2萬關下站怎走？近日多名內地網民在社交平台發布快測陽性照片，聲稱第二次感染新型冠狀病毒。中疾控公布，上月14至20日新發現275宗本土重點關注新冠變異株。近日，三葉草 （02197） 、康希諾 （06185） 及君實 （01877） 等疫苗概念股逆市造好，內地疫情擬再起，醫療生科股繼續看高一綫？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你捕捉大市焦點。
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【ET開市直擊】港股失2萬關下站怎走？ 內地疫情續利好疫苗股？
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