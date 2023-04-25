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【「你」想裝修】不足200呎納米樓想有齊睡房、客廳、飯枱？ 建閣樓上層瞓教 下層伸縮枱仲坐到6人

現今納米新樓盛行，開放式單位的需求日益增加。即使在不足 200 呎的空間中，擁有一個包含睡房、客廳和餐廳的設計，也不再是不可能的事情！是次為大家介紹的設計單位，為大角咀利奧坊·曦岸的開放式戶，實用面積僅有197平方呎，只有女戶主一人自住。設計師Alice巧妙利用單位高樓底優勢，採用上、下空間規劃加建閣樓，上層作為寢區，下層作為客廳，滿足戶主的生活需要。

「你」想裝修
今日 12:00
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【「你」想裝修】不足200呎納米樓想有齊睡房、客廳、飯枱？ 建閣樓上層瞓教 下層伸縮枱仲坐到6人

現今納米新樓盛行，開放式單位的需求日益增加。即使在不足 200 呎的空間中，擁有一個包含睡房、客廳和餐廳的設計，也不再是不可能的事情！是次為大家介紹的設計單位，為大角咀利奧坊·曦岸的開放式戶，實用面積僅有197平方呎，只有女戶主一人自住。設計師Alice巧妙利用單位高樓底優勢，採用上、下空間規劃加建閣樓，上層作為寢區，下層作為客廳，滿足戶主的生活需要。

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