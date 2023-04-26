【2分鐘睇樓團】「南區新貴」晉環多名人投資 有近400個租盤 低層4房套叫租7.8萬元

2分鐘睇樓團

黃竹坑港島南岸屬「南區新貴」，吸引不少名人入市投資，包括李克勤妻子盧淑儀、甄子丹妻子汪詩詩、「體操王子」李寧的妻子、前中國女子體操運動員陳永妍等。屋苑已於去年底起入伙，更有近400伙放租。當中是次參觀的中低層4房單位，實用面積1,135平方呎，4房套間隔，叫租更達7.8萬元，相當進取。