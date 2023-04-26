【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（下）專家提醒轉會小心中伏 呢類人最有著數？星期四1:30pm見

退休積滿Fund

「強積金半自由行」雖然提供機會讓打工仔選擇計劃，但僱員亦不能草率做決定。全新一集《退休積滿Fund》，繼續有浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才，告訴大家大家轉計劃時如何避免中伏、甚麼時候最適宜轉計劃，以及哪類人最受惠！