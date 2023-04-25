無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3510677
×
直播中
無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3510677
今日 21:00
×
無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!
【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機 無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
無論任何時候，養成良好清潔習慣都是必須。以打掃地板為例，用地拖、抹布去清潔，其實好大機會將污水再次帶回地板，造成二次污染。今集《靚太安樂窩》為大家介紹HIZERO F100仿生潔地機，一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，輕鬆做家務不是夢!
2:05
21:00 2023/04/18
3:33
21:00 2023/04/11
3:05
21:00 2023/04/04
2:59
21:00 2023/03/28
3:08
21:00 2023/03/21
3:23
21:00 2023/03/14
3:38
21:00 2023/03/07
2:50
21:00 2023/02/28
2:45
21:00 2023/02/21
3:00
21:00 2023/02/14
3:32
21:00 2023/02/07
3:22
21:00 2023/01/31
2:59
21:00 2023/01/24
2:45
21:00 2023/01/17
2:25
21:00 2023/01/10
2:55
21:00 2023/01/03
2:35
21:00 2022/12/27
2:30
21:00 2022/12/20
3:42
21:00 2022/12/13