【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

每個媽媽都希望自己的孩子能健康長大，但有時上天開了玩笑，媽媽又要如何擔起照顧折翼天使的責任？今年踏入30歲的嘉明，自小患有大腦麻痺症，日常生活都需依靠他人幫忙。已年近6旬的媽媽，至今仍不辭勞苦照顧兒子，未曾抱怨過一句；究竟是怎樣的信念支持著她？
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每個媽媽都希望自己的孩子能健康長大，但有時上天開了玩笑，媽媽又要如何擔起照顧折翼天使的責任？今年踏入30歲的嘉明，自小患有大腦麻痺症，日常生活都需依靠他人幫忙。已年近6旬的媽媽，至今仍不辭勞苦照顧兒子，未曾抱怨過一句；究竟是怎樣的信念支持著她？
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每個媽媽都希望自己的孩子能健康長大，但有時上天開了玩笑，媽媽又要如何擔起照顧折翼天使的責任？今年踏入30歲的嘉明，自小患有大腦麻痺症，日常生活都需依靠他人幫忙。已年近6旬的媽媽，至今仍不辭勞苦照顧兒子，未曾抱怨過一句；究竟是怎樣的信念支持著她？
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每個媽媽都希望自己的孩子能健康長大，但有時上天開了玩笑，媽媽又要如何擔起照顧折翼天使的責任？今年踏入30歲的嘉明，自小患有大腦麻痺症，日常生活都需依靠他人幫忙。已年近6旬的媽媽，至今仍不辭勞苦照顧兒子，未曾抱怨過一句；究竟是怎樣的信念支持著她？
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