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黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項

五一黃金周，一家大小北上吃喝玩樂，無論點外賣或叫的士都要用內地的手機Apps，透過香港手提號碼及本地信用卡，亦能夠照樣登入及付款？即看教學及注意事項!

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黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項

五一黃金周，一家大小北上吃喝玩樂，無論點外賣或叫的士都要用內地的手機Apps，透過香港手提號碼及本地信用卡，亦能夠照樣登入及付款？即看教學及注意事項!

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