【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

童學園

「的士司機不是『的士佬』，是一個專業。」現年61歲的鍾佛成人生超過一半時間執教鞭，退休前是寶安商會王少清中學校長，教育生涯長達37年。他深明施比受更為有福的道理，退休後選擇揸無障礙的士，盡一己所能助人，由「鍾校長」到的士司機「成叔」，他從來都沒有身份包袱，也不認為校長就是高高在上。

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