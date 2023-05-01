【地產站Weekly Talk】高才通計劃可望刺激豪宅市場？ 戴德梁行：全年售價彈升約5%

地產站Weekly Talk

為了搶人才，政府去年推出高才通計劃，措施是否有效帶動今年豪宅市場？他們較心儀哪類單位？服務式住宅又是他們的選擇嗎？另外，展望今年全年豪宅成交及租售價走勢如何？今集請到戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢，與我們分享她的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：羅志聰